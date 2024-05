Malin Byremo ga Vigør ledelsen tidlig i kampen med sitt mål etter bare ni minutter, men Myra utlignet til 1-1 ti minutter senere. Etter 21 minutters spill scoret Vigør-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 2-1, og Maiken Dalsøren sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere. Fem minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Stina Mageland Padøy satte inn 4-1 for Vigør, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 fire minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-5.

Vigør økte ledelsen

Åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kaja Granly Aanensen satte inn 6-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-6.

Vigør serieleder

Etter torsdagens kamp er Myra nummer sju på tabellen med null poeng, mens Vigør er på førsteplass med ni poeng.

Bjørn Johan Bilstad var dommer.

Vigør prøver seg mot Hisøy 5. mai, mens Myra spiller neste kamp mot Donn 26. mai.