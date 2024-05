Aleah Rebbestad sendte Ørsta i føringen da hun satte inn 1-0 allerede etter to minutters spill, og Andrine Sofie Mo Holen fikk nettsus og doblet ledelsen åtte minutter senere. Etter tolv minutter økte Ørsta ved Aleah Rebbestad, og seks minutter senere var hattricket et faktum for Ørsta-spilleren. Lilli Sundalskleiv økte til 5-0 for Ørsta noen minutter før sidebytte. Volda reduserte til 1-5 ved Sara Viktoria Fricova etter 35 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 5-1.

Ørsta var suverene i andre omgang

Lilli Sundalskleiv økte ledelsen da hun satte inn 6-1 sju minutter ut i andre omgang, og Aleah Rebbestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Ørsta. Vertene rykket ytterligere ifra da Madelene Almestad økte ledelsen etter 62 minutter, og rett etterpå scoret Ørsta-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 9-1. Josefine Lande reduserte for Volda fire minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-2.

Tok over tredjeplassen

Etter tirsdagens kamp er Ørsta på tredjeplass på tabellen med tre poeng, mens Volda ligger på sjuendeplass med null poeng.

Fredric Lianes var dommer i kampen.

I neste runde skal Volda måle krefter med Brattvåg/Norborg/Ravn 7. mai. Ørsta møter Stranda 9. mai.