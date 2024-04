Mathias Belden sendte Sykkylven i føringen da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, og ni minutter senere fikk Sykkylven straffespark. Francesco Di Liberto satte inn 2-0-målet. M. Belden økte til 3-0 for Sykkylven etter 25 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Odin Nikolai Hustad satte inn 4-0. Et kvarter før pause reduserte Mathias Angeltveit til 1-4 for Emblem 2, og like etterpå fikk Emblem 2 straffe. William Fagerhaug Emblem scoret fra straffemerket. M. Belden laget hattrick da han la på til 5-2 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-5.

Publikum fikk mye å juble for

Di Liberto scoret sitt andre mål da han gjorde 6-2 etter 62 minutters spill, og åtte minutter senere var hattricket et faktum for Sykkylven-angriperen. M. Angeltveit reduserte for Emblem 2 et kvarter før slutt, og M. Angeltveit gjorde hattrick rett etterpå. Sykkylven økte ledelsen da Oliwier Hubert Karpinski satte ballen i nettet etter 80 minutter. Dermed var stillingen 8-4. Den endelige stillingen i kampen ble 4-8.

Emblem 2s Ahamd Ahmad Othman pådro seg gult kort. For Sykkylven fikk Magnus Nygård Erstad, August Welle Bay Bjørnestad og Di Liberto gult kort.

Emblem 2 beholder femteplass

Etter søndagens kamp er Emblem 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Sykkylven er på fjerdeplass med seks poeng.

Niklas Bertil Hurlen Spets var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Emblem 2 måle krefter med Bergsøy 4. mai. Sykkylven møter Harøy/HaNo/Lepsøy 6. mai.