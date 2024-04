Disse scoret for Orkla: Eivind Grøset Garberg med to mål, Filip Kjerstad med to mål, Jonas Villedieu Stenseth med to mål, Emil Strøm, Mikkel Øyasæter Nyhus og William Wormdal.

For Skaun 2/Buvik 2 kom disse på scoringslisten i dagens kamp: Liam Carrig Wiggen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Orkla nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Skaun 2/Buvik 2 er på tiendeplass med null poeng.

Ole Morten Nordløkken var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun 2/Buvik 2 bryner seg på KIL/Hemne 30. april, mens Orkla spiller neste kamp mot Utleira 2 tre dager senere.