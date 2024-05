Rakkestad sendte Langesund/Stathelle 2 foran da han satte inn 1-0 etter kun tre minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Langesund/Stathelle 2. Sander Andre Berge økte til 3-0 for Langesund/Stathelle 2 etter 33 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 58 minutter reduserte Mohamed Jamal Wiliam Sbeih til 1-3 for Odd 2. Samuel Johan Zaw satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Langesund/Stathelle 2 tre minutter senere, og Bosco Nkundimfura økte ledelsen da han satte inn 5-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Odd 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Langesund/Stathelle 2 nummer to på tabellen med sju poeng, mens Odd 2 er serieleder med ni poeng.

Ershat Atawula var dagens dommer.

Langesund/Stathelle 2 spiller neste kamp mot Tollnes 2 15. mai, mens Odd 2 spiller mot Notodden 2 21. mai.