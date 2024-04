For Sædalen 2 kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Madsen med tre mål, Eirik Måren Sæle med to mål, Erik Rolfsvåg Landsvik med to mål, Andreas Svanevik, Tom-Henrik Støve Steinsland, Ruben Hemre Dahle, Petter Butz Myking og Simen Vedvik Århus.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Troner øverst

Etter lørdagens kamp ligger Sædalen 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Dale (Hordaland) er på femteplass med tre poeng.

Jonas Bergli Almås dømte oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Sædalen 2. Da møter de Neptun. Dale (Hordaland) skal måle krefter med Sandviken 2 21. april.