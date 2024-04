Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Delte poengene

Gustav Bjørlykke Kløvning sendte Hareid foran da han satte inn 1-0 etter et kvarter av andre omgang, og Peter Haddal Worren scoret og doblet ledelsen for Hareid. Peder Espeseth Meyer gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 tre minutter før slutt, og Fellows utlignet da han satte inn 2-2 to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Hareids Gustav Bjørlykke Kløvning pådro seg gult kort. For Herd fikk Mathias Maaseide Sæther gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Etter fredagens kamp er Hareid nummer ni på tabellen med ett poeng, mens Herd er på åttendeplass med to poeng.

Karoline Nilssen Lande var kampleder.

26. april er det ny kamp for Hareid. Da møter de Hovdebygda. Herd skal måle krefter med Aksla samme dag.