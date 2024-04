Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Trygg / Lade / Trond hadde grunn til å juble mot Verdal / Vinne

Ada Furunes Aunøien sendte Trygg/Lade/Trond i føringen åtte minutter ut i andre omgang, men Oda Høydal utlignet da hun satte inn 1-1 fire minutter senere. Live Louvise Sarheim sørget for at Trygg/Lade/Trond tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før slutt, og ti minutter senere scoret Elise Marie Bekken for Trygg/Lade/Trond. Tre minutter før slutt reduserte Verdal/Vinne da en spiller satte inn 2-3-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-2.

Live Louvise Sarheim fikk gult kort.

Klatret til tolvteplass

Etter lørdagens kamp ligger Trygg/Lade/Trond på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Verdal/Vinne er på tolvteplass med null poeng.

Henrik Brå var dommer i kampen.

20. april er det ny kamp for Trygg/Lade/Trond. Da møter de Sverre/Nessegutten. Verdal/Vinne skal måle krefter med Malvik/Hommelvik samme dag.