Herd tok ledelsen ved Aron Leandersson etter 27 minutter, men Amin Husein Ali utlignet da han satte inn 1-1 etter 45 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Redusert til ti spillere

Meyer sørget for at Herd tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter etter hvilen, og Sigurd Langlo-Johansen sørget for at resultattavla viste 3-1 fem minutter før slutt. Like etterpå scoret Meyer igjen da han gjorde 4-1. Tre minutter før slutt ble en av Herds spillere sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, men Oliver Thomassen Strand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Herd tre minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-5.

Spennende runde i vente

Oddbjørn Hatlehol var dommer.

21. april skal Hødd møte SIF/Hessa, mens Herd møter Blindheim.