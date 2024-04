Øyvind Leirdal sendte Gulset foran da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutter. Alexander Eek Simonsen var uheldig og scoret selvmål for Gulset rett etterpå. Jonathan Håland sendte Gulset i føringen på nytt etter 22 minutters spill, men Kristian Seljord Åmot sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 to minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 2-2.

Tok alle poengene

Haugerud sendte Notodden i føringen da han satte inn 3-2 etter 63 minutter. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Milian Ren Brekke og Haugerud fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Etter tirsdagens kamp er Gulset på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Notodden ligger på andreplass med seks poeng.

Amir Omer Ali Ahmed var kampleder.

I neste runde skal Gulset måle krefter med Storm 23. april. Notodden møter Pors 7. mai.