A. Andersen sendte Tertnes foran da hun satte inn 1-0 etter 34 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Dro ifra

Tertnes doblet ledelsen da Mia-Josefine Steinsland Aguilar satte inn 2-0, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Ida Borsholm Danielsen satte inn 3-0. Hermine Holm-Hellesøy reduserte til 1-3 for Telavåg/Sotra seks minutter senere. Tertnes rykket ytterligere ifra da A. Andersen økte ledelsen ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Mye å se fram til neste runde

Espen Holmedal Eriksen var kampleder.

25. april er det ny kamp for Telavåg/Sotra. Da møter de Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik. Tertnes skal måle krefter med Nordhordland samme dag.