Martin Mossmann ga Sola ledelsen tidlig i oppgjøret allerede etter seks minutters spill, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Etter 24 minutter økte avstanden mellom lagene da Berntsen satte inn 3-0 for Sola. Etter 39 minutters spill reduserte Vigør da Sigurd Bøthun Mæland satte inn 1-3-målet. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Dro ifra

Berntsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 etter 62 minutter, og etter 90 minutters spill var hattricket et faktum for Sola-angriperen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-5.

Vigørs Kasper Emil Pedersen, Henrik Haus, Ardin Qorraj og Oleksandr Shurman fikk se det gule kortet. For Sola fikk Oddbjørn Fiskå gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Vigør på 14. plass på tabellen med null poeng, mens Sola er nummer to med elleve poeng.

Pavel Breivik var kampleder.

11. mai skal Vigør møte Brodd, mens Sola møter Fram.