Elias Hedmann Espegren ga Birkenes ledelsen tidlig med sin scoring allerede etter åtte minutters spill, men Morten Kaupang sørget for balanse i Express-regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Et kvarter før hvilen tok Express ledelsen ved Philip van den Beld. Jonas Berg Olsen var uheldig og scoret selvmål for Express åtte minutter senere. Birkenes tok ledelsen igjen ved Jakob Grødum noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Bortelaget tok alle poengene

Kasper Kjellsen Kverneland var uheldig og satte ballen i eget mål for vertene noen minutter ut i andreomgangen. Samme lag tok ledelsen på nytt da Dominik Wiraszka Kolakowski satte inn 4-3 ni minutter etter sidebytte, men Fabian van den Beld sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4. P. Beld scoret igjen da han gjorde 5-4 etter 79 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-5.

Eivind Flaa (Birkenes G19) og Erik Gjerstad Beisland (Express G19) fikk begge gult kort.

Express leder serien

Etter tirsdagens kamp er Birkenes nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Express er serieleder med ni poeng.

John Sigurd Thomassen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Birkenes skal spille mot Randesund 3, mens Express møter Just.