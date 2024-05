Jørgen Stark Tefrum sendte Tromsdalen i føringen etter 15 minutters spill, og Tromsdalens Petter Slåtto scoret 2-0 på straffe fem minutter senere. Tromsdalen økte ledelsen da Ludvik Christensen Engås satte ballen i nettet etter 28 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Tromsdalen økte ledelsen

Tromsdalen rykket ytterligere ifra da Sigurd Halvorsen Fermann økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Sander Enrique Olsen satte inn 5-0 for Tromsdalen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 0-5.

Mattia Wilem Filipponi-Glad fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Ken Rune Johansen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tromsdalen måle krefter med Senja, mens Tromsø møter Kvaløya 2.