Det ble ingen lyd av nettsus før pause. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-0 midtveis.

Tok alle poengene

Etter 78 minutter tok Freidig ledelsen ved Aleksander Kjelsli. Sju minutter senere ble vondt til verre for Ranheim 3, da Mads Johannessen doblet ledelsen for Freidig. To minutter før slutt reduserte Ranheim 3 da Tobias Tørum Schjølberg satte inn 1-2-målet. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-1.

Freidigs Eric Skjelstad Forsmo og Even Rogstad Kvalvær pådro seg gult kort.

Freidig serieleder

Etter torsdagens kamp er Freidig på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Ranheim 3 ligger på tredjeplass med seks poeng.

Magnus Alstad var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Freidig måle krefter med NTNUI 2, mens Ranheim 3 møter Nationalkameratene 2.