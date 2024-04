Olai Løvereide Vedå sendte Trott/Solid/Stord 2 i føringen etter 27 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Fire minutter etter pause doblet Bjørn Stokken Salomonsen ledelsen til Trott/Solid/Stord 2, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trott/Solid/Stord 2 etter 67 minutters spill. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Brage Skjold Olsen satte inn 4-0, og Noah Gullberg Danielsen la på til 5-0 for Trott/Solid/Stord 2 fem minutter før slutt. Like etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Sean Lucas Eidså reduserte til 1-5. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-1.

Ludvik Nesbø Haugland fikk gult kort.

Trott / Solid / Stord 2 topper serien

Etter torsdagens kamp ligger Trott/Solid/Stord 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Bjarg 3 er på femteplass med tre poeng.

Diyaddin Tunc var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Trott/Solid/Stord 2 måle krefter med Tertnes 9. mai. Bjarg 3 møter Halsnøy 12. mai.