Raymond Throne ga Tigerberget 2 ledelsen et kvarter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Tigerberget 2 doblet ledelsen etter 55 minutter. Sandvik reduserte for Donn 3 etter 70 minutters spill, og samme mann sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Donn 3-angriperen sikret seg hattrick da han ordnet 3-2 ni minutter senere, og Marius Hammersmark scoret 4-2-målet åtte minutter før slutt. Sandvik økte ledelsen da han satte inn 5-2 like etterpå, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Donn 3 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-2.

Donn 3s Erlend Falkeid og Marius Hammersmark pådro seg gult kort.

Donn 3 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Donn 3 nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Tigerberget 2 er på tredjeplass med ni poeng.

John Sigurd Thomassen var dagens dommer.

I neste runde skal Tigerberget 2 måle krefter med Torden 24. mai. Donn 3 møter Solbygg 26. mai.