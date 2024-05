Bjørnar Gundersen sendte Hødd 3 7er i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og etter bare fem minutter doblet Hødd 3 7er ved Jan Sivert Hellandsvik Sandøy. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Joakim Svoren Årvik satte inn 3-0, og etter tolv minutters spill scoret Gundersen sitt andre mål da han gjorde 4-0. Håkon Giskegjerde Rød reduserte til 1-4 ett minutt senere, og Levi Raanes Ludvigsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 etter 15 minutter. Fire minutter senere økte Hødd 3 7er ved Torgeir Skeide, og Bjørn Vikanes satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 20 minutters spill. Skodje 7er reduserte til 3-6 ved Tobias Blakstad Rødseth fem minutter senere. Etter 27 minutter var hattricket et faktum for Gundersen, og Skeide scoret sitt andre mål da han gjorde 8-3 seks minutter senere. Årvik økte ledelsen for Hødd 3 7er da han satte inn 9-3 fem minutter før pause, og Hødd 3 7er økte ledelsen da Barstad satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 10-3. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-10.

Målshow i andre omgang

39-åringen økte ledelsen da han satte inn 11-3 noen minutter ut i andreomgangen, og Sverre Martin Langedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-3 for Hødd 3 7er. Barstad sikret seg hattrick da han la på til 13-3 etter 62 minutters spill, og rett etterpå la Vikanes på til 14-3. Etter 65 minutter reduserte Alexander Engebretsen Jensen til 4-14 for Skodje 7er. Ett minutt senere scoret Barstad igjen da han gjorde 15-4, og Langedal la på til 16-4 etter 68 minutters spill. Skeide fikk sitt hattrick like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-17.

Hødd 3 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Skodje på femteplass på tabellen med null poeng, mens Hødd 3 ligger på førsteplass med tolv poeng.

Emma Solevågseide Nylén var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skodje måle krefter med Larsnes, mens Hødd 3 møter Hasundgot 2.