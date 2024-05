Keanu William Svendsen ga Øvrebø ledelsen et kvarter før hvilen, og Markus Rike Greibesland doblet ledelsen for Øvrebø da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Øvrebø var suverene i andre omgang

Etter 42 minutters spill la Johan Løvdal på til 3-0 for Øvrebø, og Markus Rike Greibesland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 rett etterpå. Johan Løvdal økte til 5-0 for Øvrebø et kvarter før full tid, og Keanu William Svendsen scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 ni minutter senere. Øvrebø økte ledelsen da Fredrik Hægeland satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 7-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-0.

Øvrebø leder serien

Det var Øvrebøs femte seier på rad.

Etter torsdagens kamp er Øvrebø på topp i serien på tabellen med 15 poeng, mens Vindbjart 2 er på andreplass med åtte poeng.

Tore Topstad var dagens dommer.

23. mai er det ny kamp for Vindbjart 2. Da møter de Søgne 2. Øvrebø skal måle krefter med Mandalskameratene 4 30. mai.