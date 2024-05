Tromsø fikk en drømmestart på kampen da Mads Mikkelsen sendte laget sitt i føringen etter kun ni minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Tromsø like etterpå. Sigurd Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 13 minutters spill, og Mikkelsen gjorde hattrick fem minutter senere. L. Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Tromsø etter 20 minutter, og rett etterpå scoret L. Nilsen igjen da han gjorde 6-0. Olsen la på til 7-0 for Tromsø et kvarter før sidebytte, og fem minutter før hvilen fullførte L. Nilsen sitt hattrick. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 8-0.

Målshow i andre omgang

L. Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag, og etter 65 minutters spill økte samme lag ved L. Nilsen. Seks minutter senere scoret L. Nilsen sitt sjette mål da han gjorde 11-0, og Celius Kristoffersen økte ledelsen for samme lag da han satte inn 12-0 etter 72 minutter. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Nikolai Kristensen satte inn 13-0, og Tromsø-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 14-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Nicolas Haugan satte inn 15-0 for samme lag, og Kristensen sikret seg hattrick da han la på til 16-0 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 16-0.

Mye å se fram til neste runde

Magnus Aaslund var dommer.