Randesund 3 fikk kampens første mål allerede etter fire minutters spill da Kaniesha Vargas Myrene satte ballen i nettet, men Signe Lande sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Etter 15 minutter tok Randesund 3 ledelsen igjen ved en av lagets spillere, men tre minutter senere utlignet samme spiller for Lyngdal 2. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-2.

Randesund 3 hadde grunn til å juble mot Lyngdal 2

Randesund 3 tok ledelsen på nytt da Olina Soltveit Westgård satte inn 3-2 ti minutter ut i andre omgang. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Fortsatt på sjuendeplass

Randesund 3 har tatt poeng i de siste seks kampene. Det var Randesund 3s tredje strake seier.

Etter tirsdagens kamp er Lyngdal 2 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Randesund 3 er på andreplass med 14 poeng.

Heti Hoti var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lyngdal 2 måle krefter med FLIK, mens Randesund 3 møter Åseral.