Max Mumtaz Trondsen sendte Gimletroll 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, men ett minutt senere utlignet Magnus Butveit Fjermeros for Vindbjart. Max Mumtaz Trondsen sendte Gimletroll 2 foran igjen da han satte inn 2-1 etter 13 minutters spill. Eirik Snemyr Falkgjerdet scoret for Gimletroll 2 like etterpå, slik at resultattavla viste 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-3.

Økte ledelsen

Gjestene rykket ytterligere ifra da Oliver Hagtvedt Paulsen økte ledelsen etter et kvarter av andreomgangen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Max Moseid fikk se det gule kortet.

Tok over sjetteplassen

Etter tirsdagens kamp ligger Vindbjart på åttendeplass på tabellen med ni poeng, mens Gimletroll 2 er på sjetteplass med tolv poeng.

Dahir Mohamed Dahir var kampleder.

22. mai er det ny kamp for Vindbjart. Da møter de Lillesand. Gimletroll 2 skal måle krefter med Jerv 24. mai.