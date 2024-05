Mina Volden sørget for at Sunndal fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare seks minutters spill, og Sunndal doblet ledelsen da Ingrid Utne satte inn 2-0. Selma Perine Eines Bakk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sunndal fem minutter senere. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-3 etter 15 minutter. Mina Volden økte til 4-1 for Sunndal etter 27 minutters spill. En av lagets spillere scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-4 rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 2-4 til pause.

Straffemål

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Hannah Elvira Thorvaldsen satte inn 5-2, og ni minutter ut i andreomgangen la Emilie Langseth Gregersen på til 6-2 for gjestene. Etter 63 minutter fullførte Mina Volden sitt hattrick. Fem minutter senere fikk Bud/Bryn straffe. En spiller scoret fra krittmerket. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-7.

Frida Helen Haukås Gjelsvik fikk gult kort.

Sunndal topper serien

Etter onsdagens kamp ligger Bud/Bryn på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Sunndal er på førsteplass med ni poeng.

David Mircea Rus var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sunndal møter Dahle/Nordlandet 3 15. mai, mens Bud/Bryn spiller neste kamp mot FCK 2 dagen etter.