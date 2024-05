Joakim Nilssen Aursand sendte Neset/Aasguten i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 16 minutters spill. Rett etterpå fikk Malvik 2/Hommelvik 2 straffe, og Daniel Beck Riiber scoret fra straffemerket. Fire minutter før sidebytte scoret Malvik 2/Hommelvik 2-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 til pause.

Dro ifra

Skjult personinfo fant nettmaskene ni minutter etter hvilen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Malvik 2/Hommelvik 2. Neset/Aasguten reduserte til 2-4 ved Samuel David Kubik to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-2.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter onsdagens kamp ligger Malvik 2/Hommelvik 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Neset/Aasguten er på niendeplass med tre poeng.

Egil Sneeggen var dommer i kampen.

I neste runde skal Malvik 2/Hommelvik 2 måle krefter med Freidig 2 14. mai. Neset/Aasguten møter Stjørdals-Blink 2 15. mai.