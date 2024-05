Viktor Høknes Gjellesvik sendte Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 i føringen etter bare to minutters spill, men Sverre Hansen-Engberg utlignet da han satte inn 1-1. Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 tok ledelsen på nytt ved Konrad Steinsli ti minutter senere, og Viktor Høknes Gjellesvik scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 14 minutter. Seks minutter senere var hattricket et faktum for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2-angriperen, og etter 23 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Tare Haugan Sellæg satte inn 5-1 for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2. like etterpå la Olaf Gorzolka på til 6-1 for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2, og vertene rykket ytterligere ifra da Håkon Helden Bäckström økte ledelsen noen minutter før pause. Noen minutter før sidebytte scoret Viktor Høknes Gjellesvik igjen da han gjorde 8-1. Stillingen sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 8-1.

Målbonanza etter pausen

Samme lag økte ledelsen da Olaf Gorzolka satte ballen i nettet fem minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 9-1, og etter 52 minutter fullførte samme spiller sitt hattrick. To minutter senere økte vertene ved Theodor Horseng-Nessemo, og Iver Myrland økte ledelsen da han satte inn 12-1 etter 63 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 12-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Hegra/Tangmoen er på tiendeplass med null poeng.

Stephen Frank Loxley var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 spiller neste kamp mot Lånke/Fram 23. mai, mens Hegra/Tangmoen spiller neste kamp mot Malvik 3/Hommelvik 3.