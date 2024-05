Førde tok ledelsen da Viktoria Zablotna scoret etter 14 minutter, men Serina Fredriksen Grimstad utlignet da hun satte inn 1-1 etter 26 minutters spill. Førde tok ledelsen igjen da Sigrid Welle satte inn 2-1 rett etterpå, og etter 45 minutter scoret Førde ved Vibeke Solheim. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Redusering etter pause

Grimstad reduserte til 2-3 sju minutter etter pause, og Tone Sandtorv Brakedal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3. Etter 73 minutters spill tok Førde ledelsen på nytt ved M. Aarnes. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Førdes Sigrid Welle fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Sotra har gått poengløse av banen i fire strake kamper.

Etter mandagens kamp er Førde på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Sotra er nummer ni med ni poeng.

Andreas Skeistrand Bakkelid var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Førde måle krefter med Fyllingsdalen 2, mens Sotra møter Os.