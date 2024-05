Bjørnsen ble tomålshelt

Thea Askvig Bjørnsen ble med sine to scoringer den store helten for Skjold/Falkeid/Vard i 2-1-seieren over Rubbestadnes i 4. divisjon, Rogaland - Avdeling 3 mandag. Rubbestadnes har ikke tatt poeng på de siste to kampene.