Strahinja Pekovic ga Romolslia/Flatås/Kolstad ledelsen etter bare fire minutters spill, og etter 20 minutter doblet Ferdinand Bjørkås Tingstad ledelsen til Romolslia/Flatås/Kolstad. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Vegar Johansen Vatle satte inn 3-0. Skaugstad reduserte til 1-3 for Charlottenlund 2 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3 etter første omgang.

Sikret poengene etter snuoperasjon

To minutter etter pause scoret Charlottenlund 2-angriperen igjen da han gjorde 2-3, og Arian Delgadillo Adserø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 to minutter senere. Charlottenlund 2 tok ledelsen da Noah Engeseth satte inn 4-3 etter 59 minutter, og Elias Farstad Hagen satte ballen i mål da det var spilt en halv time i andreomgangen. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Lukas Milan Fevåg Bechsen reduserte til 4-5. Erlend Aas Halvas-Svendsen sørget for at resultattavla viste 6-4 etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-4.

Engeseth (Charlottenlund 2 G16) og Bechsen (Romolslia/Flatås/Kolstad G16) fikk begge gult kort.

Charlottenlund 2 klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Charlottenlund 2 på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Romolslia/Flatås/Kolstad er på åttendeplass med fire poeng.

Jørgen Nilsen var dommer i oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Romolslia/Flatås/Kolstad. Da møter de Kattem 2. Charlottenlund 2 skal måle krefter med Rosenborg 22. mai.