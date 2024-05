Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Lyngedal sendte Hamna i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter et kvarter av andre omgang, og Vilde Pauline Havnes doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fire minutter senere. Lyngedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hamna etter 61 minutters spill, og rett etterpå fullførte Hamna-angriperen sitt hattrick. Erle Myrseth Karlsen økte til 5-0 for Hamna etter 80 minutter, og Marte Helmine Vang satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Troner på topp

Hamna står uten poengtap så langt i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Hamna serieleder på tabellen med seks poeng, mens Finnsnes er nummer ni med null poeng.

Hans Olav Gjøvik var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hamna måle krefter med Bardufoss/Bardu, mens Finnsnes møter Pioner.