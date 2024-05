Oscar August Brekke Myrekrok sendte Strindheim TF 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, men Bendik Garnvik utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 27 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Sendt av banen

Strindheim TF 2 fikk et forsprang igjen da Ulrik Kviteng satte inn 2-1 tre minutter etter hvilen, men etter 65 minutters spill scoret Julian Christopher Sæther for Egge/Steinkjer. Oleander Austmo sendte Egge/Steinkjer i ledelsen to minutter senere. Sæther (Egge/Steinkjer G19) så rødt etter 90 minutter, og Sander René Gjertsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Jonathan Smalås pådro seg gult kort.

Egge / Steinkjer topper serien

Etter lørdagens kamp er Strindheim TF 2 på åttendeplass på tabellen med to poeng, mens Egge/Steinkjer ligger på førsteplass med sju poeng.

Janusz Jan Szpila var kampleder.

I neste runde skal Strindheim TF 2 møte Astor 2, mens Egge/Steinkjer møter Stjørdals-Blink.