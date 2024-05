Allerede etter åtte minutters spill fikk Kolvereid straffespark. Marte Ringheim Eldegard scoret fra krittmerket. Leah Mathilde Aune Sørhøy utlignet for Beitstad sju minutter senere, og samme spiller sendte Beitstad i ledelsen da hun satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte. Beitstads Ylva Saugestad Sørensen pådro seg rødt kort rett etterpå. Marte Ringheim Eldegard (Kolvereid J15) satte inn et straffespark etter 30 minutter. Ved pause sto det 2-2.

Hadde grunn til å juble

Samme lag fikk et forsprang igjen da Granlund satte inn 3-2 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Sørhøy pådro seg gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er Kolvereid på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Beitstad er nummer to med ti poeng.

Andreas Lauritz Sørensen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Kolvereid måle krefter med Hållingen 22. mai, mens Beitstad møter Bangsund samme dag.