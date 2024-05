Mæsel sørget for at Skotfoss fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare to minutters spill, og Skotfoss doblet ledelsen da Glenn Andre Oterholt Gunnestad satte inn 2-0. Sander Reiholm Andersen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 16 minutter, og Mæsel økte ledelsen for Skotfoss da han satte inn 4-0 fem minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4 til pause.

Pyntet på resultatet

Skotfoss økte ledelsen da Håkon Gunnestad satte ballen i nettet etter et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 5-0. Sylejmon Vokshi reduserte til 1-5 for Skiens Grane 2 fem minutter før slutt, og ett minutt på overtid reduserte Darly Daniel Oviedo Ibarra til 2-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-5.

Skiens Grane 2s Sayid-Omar Mahamed Ali Alasoow og Darly Daniel Oviedo Ibarra pådro seg gult kort. For Skotfoss fikk Steffen Gerrard Andre Lertrø og Eirik Mæsel gult kort.

Skiens Grane 2 beholder åttendeplass

Skiens Grane 2 har tapt de siste fire kampene.

Etter onsdagens kamp er Skiens Grane 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Skotfoss ligger på sjetteplass med sju poeng.

Ershat Atawula var dommer i oppgjøret.

23. mai er det ny kamp for Skotfoss. Da møter de Sauherad. Skiens Grane 2 skal måle krefter med Gransherad 25. mai.