Etter bare fire minutter tok Bardufoss/Bardu 2 ledelsen ved Maja Olea Engseth. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Bardufoss / Bardu 2 holdt stand

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Kristine Pedersen for Ulfstind. Solseth sendte Bardufoss/Bardu 2 i føringen igjen da hun satte inn 2-1 etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Ingeborg-Oline Meyer Trana pådro seg gult kort.

Bardufoss / Bardu 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Ulfstind på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Bardufoss/Bardu 2 er serieleder med sju poeng.

Sverre Kristoffer Widding var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bardufoss/Bardu 2 bryner seg på Hamna 2 20. mai, mens Ulfstind spiller neste kamp mot Tromsø 3 dagen etter.