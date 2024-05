Håkon Vinje sendte Hei i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, men Gulset 2 utlignet til 1-1 da Sondre Gigstad satte ballen i mål etter 29 minutter. Kristiansen ga Hei ledelsen på nytt ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Hei var suverene i andre omgang

Håkon Niemi sørget for Hei-jubel da han satte inn 3-1 sju minutter etter sidebytte, og fem minutter senere scoret Kristiansen igjen da han gjorde 4-1. Samme spiller gjorde hattrick etter 63 minutters spill, og like etterpå la Jonas Stoa Sivertsen på til 6-1 for samme lag. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-6.

Sondre Wold Rørvik (Gulset 2 G16) og Alvar Käck Momrak (Hei G16) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Gulset 2 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Hei ligger på andreplass med ni poeng.

Odin Numme dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gulset 2 spiller neste kamp mot Herkules 2 22. mai, mens Hei spiller neste kamp mot Skidar.