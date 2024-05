Ranheim tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Lucas Aiden Moen Neverdal. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Målshow etter pause

Ranheim doblet ledelsen da Adrian Leistad satte inn 2-0, og Ranheim økte ledelsen da Henrik Kojen Stubbe satte ballen i nettet etter 80 minutter. Dermed var stillingen 3-0. Sju minutter senere la Neverdal på til 4-0 for Ranheim, og ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Tarik Smailovic satte inn 5-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-5.

Orkangers Ahmadi Buttori og Bruno Uwingabire Ngabo pådro seg gult kort. For Ranheim fikk Joel Benjamin Bratland Hakkebo gult kort.

Ranheim leder serien

Etter onsdagens kamp er Orkanger på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Ranheim er på topp i serien med 15 poeng.

Ove Runhaug var dommer i kampen.

I neste runde skal Orkanger måle krefter med Levanger 22. mai. Ranheim møter Tiller 23. mai.