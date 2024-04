Odd 2 tok ledelsen da Preben Roligheten scoret etter 18 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Publikum fikk mye å juble for

Odd 2 var på farten igjen noen minutter ut i andreomgangen. De doblet ledelsen da Afli satte inn 2-0, og Odd 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 57 minutter. Olav Norendal Braathen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Odd 2 rett etterpå. Adrian Grønvold Daci reduserte til 1-4 etter 60 minutters spill. Zuhaib Mohamed Abdikhadar-Ali økte til 5-1 for Odd 2 ett minutt senere. Sju minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Marius Østvedt Haugen reduserte til 2-5. Like etterpå vartet Afli opp med hattrick. Daci scoret igjen da han gjorde 3-6 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-3.

Odd 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Odd 2 serieleder på tabellen med seks poeng, mens Tollnes 2 er på andreplass med tre poeng.

Amir Poliku dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odd 2 prøver seg mot Pors 2 24. april, mens Tollnes 2 spiller neste kamp mot Notodden 2 1. mai.