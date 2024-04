Erik Hammer sendte Hitra i ledelsen allerede i første minutt, men Thierno Issa Diallo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter tolv minutter. Christian Jamie Thorvaldsen sendte Hitra i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Dominerte etter pause

Thierno Issa Diallo utlignet da han satte inn 2-2 ni minutter ut i andre omgang. Leon Berge Gangåssæter sørget for at Hitra tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 59 minutter, og Aleksa Vojvodic sørget for at resultattavla viste 4-2 rett etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Hitra etter 63 minutters spill, og ett minutt senere vartet Hitra-angriperen opp med hattrick. Daniel Mikalsen Jørstad satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-2.

Hitras Mathias Wraalsen Herfjord og Christian Jamie Thorvaldsen fikk gult kort. For Utleira 2 fikk Ola Størseth Jenssen og Shayaan Rasool gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Hugo Lavik dømte oppgjøret.

26. april er det ny kamp for Hitra. Da møter de Tiller. Utleira 2 skal måle krefter med Orkanger 2 27. april.