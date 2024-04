Askøy tok ledelsen ved Michelsen-Svenson etter bare to minutters spill, og Askøy doblet ledelsen da Synne Roe satte inn 2-0 ni minutter senere. Ingeborg Olsen-Fagerbakke reduserte til 1-2 for Austevoll etter 23 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Bortelaget dro ifra

Austevoll utlignet til 2-2 da Olsen-Fagerbakke satte ballen i mål fem minutter etter hvilen. Frida Taxt-Nesheim sørget for at Askøy tok ledelsen på nytt med sin scoring rett etterpå, og Lise Hiwot Kalsås Askeland scoret for bortelaget og sørget for at stillingen var 4-2 etter 56 minutters spill. Ti minutter senere fullførte Olsen-Fagerbakke sitt hattrick. Michelsen-Svenson scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-3 etter 69 minutter, og like etterpå var hattricket et faktum for samme spiller. Austevoll reduserte til 4-6 etter 79 minutters spill. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-6.

Austevoll beholder andreplass

Etter oppgjøret står både Austevoll og Askøy med tre poeng.

Cato Andre Lekven var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Askøy måle krefter med Lyngbø/Frøya, mens Austevoll møter Lyngbø/Frøya.