Vestsiden-Askøy fikk et forsprang da en av lagets spillere satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Victoria Kvietkute-Gouraud sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 fire minutter senere. Marta Dalland Hammersland sendte Sotra/Telavåg 2 foran da hun satte inn 2-1 etter et kvarter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 til pause.

Sotra / Telavåg 2 dro ifra

Etter 60 minutter scoret Sotra/Telavåg 2-spilleren igjen da hun gjorde 3-1, og seks minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Kjempet seg opp til femteplass

Sotra/Telavåg 2 og Vestsiden-Askøy står begge med tre poeng.

Maria Landro Glesnes dømte kampen.

I neste runde skal Sotra/Telavåg 2 måle krefter med Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2 27. april, mens Vestsiden-Askøy møter Øygarden 2 samme dag.