Etter 19 minutters spill fikk Donn straffespark. Bo Skeie Bjørnsson satte inn 1-0-målet, og Donn doblet ledelsen da Markus Andersen satte inn 2-0 like etterpå. Marcus Heggland Røstad reduserte for Våg etter 28 minutter, og noen minutter før sidebytte utlignet Oskar Vatne for hjemmelaget. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 2-2 da sluttsignalet lød.

Vågs Lukas Østebø og Adrian Finsådal Aagedal fikk se det gule kortet. For Donn fikk Mons Borgerås Rosvold Andersen og Oliver August Daland gult kort.

Tok over andreplassen

Etter fredagens kamp ligger Våg på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Donn er på andreplass med sju poeng.

Trond Kristiansen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Våg møte Vigør, mens Donn møter Mandalskameratene.