Etter 23 minutter tok Senja ledelsen ved Kenneth Matthew Winther, og Senja doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Noen minutter ut i andre omgang ble avstanden mellom lagene mindre da Simen Grønli reduserte til 1-2. David Mathias Eilertsen sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 56 minutters spill, og etter 70 minutter økte avstanden mellom lagene da Senja-angriperen satte inn 4-1. Like etterpå fikk Kvaløya straffespark, og Grønli satte inn 2-4-målet. Senja rykket ytterligere ifra da Henrik Elias Berglund økte ledelsen etter 77 minutters spill, og tre minutter senere scoret samme mann sitt andre mål da han gjorde 6-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-2.

Senjas Preben Berg Fosseng, Kenneth Matthew Winther og Mathias Johnsgård pådro seg gult kort. For Kvaløya fikk Karl Erik Bjerkan og Markus Strand gult kort.

Spennende runde i vente

Magnar Marensius Strandli var dommer.

I neste runde skal Senja måle krefter med Lyngen/Karnes 27. april, mens Kvaløya møter Hamna samme dag.