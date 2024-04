Henrik Finnesand sendte Vardeneset 2 i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Randaberg 3 utlignet til 1-1 da Henrik Egeland Westergaard satte ballen i mål allerede etter sju minutters spill. Henrik Finnesand scoret igjen da han gjorde 2-1 fire minutter senere, og samme spiller sikret seg hattrick da han ordnet 3-1 etter 15 minutter. Vetle Jonas Ødven Michaelsen reduserte for Randaberg 3 ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Randaberg 3 så rødt

Henrik Finnesand scoret sitt fjerde mål da han gjorde 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og Vardeneset 2-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutters spill. Sebastian Willoughby Middelthon økte ledelsen for Vardeneset 2 da han satte inn 6-2 rett etterpå. Andreas Nilsen Astrup gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-6 fire minutter før slutt. Vertene måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Thomas Hagen fikk det røde kortet to minutter senere. Randaberg 3 ble redusert til ti spillere da Bonheur Mutegetsi ble vist det røde kortet to minutter før slutt, og Vardeneset 2 økte ledelsen da Henrik Finnesand satte ballen i nettet minuttet før full tid. Dermed var stillingen 7-3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-3.

Tok over sjetteplassen

Etter onsdagens kamp er Vardeneset 2 nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Randaberg 3 er på tiendeplass med null poeng.

Martin Dirks Mongstad var dommer i oppgjøret.

Vardeneset 2 møter Forsand 22. april, mens Randaberg 3 spiller neste kamp mot Forsand 29. april.