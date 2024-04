Gitmark sendte Gimletroll 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutters spill, og to minutter senere doblet Gimletroll 3 ved samme spiller. Etter 15 minutter vartet Gimletroll 3-angriperen opp med hattrick. Nathaniel Fiskå reduserte for Just sju minutter senere. Etter 30 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Henrik Fritzman Utsogn satte inn 4-1 for Gimletroll 3, og Petter Gravdahl satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-1.

Dro ifra

Da det var spilt en halv time i andre omgang, økte Gimletroll 3 ved Johan Jacobsen Segberg, og Ole Simonsen Haukom økte ledelsen for samme lag da han satte inn 7-1 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Segberg og Johan Aasgaard Røsstad fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Gimletroll 3 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Just er nummer åtte med null poeng.

Benjamin Moi var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gimletroll 3 måle krefter med Sørfjell, mens Just møter Greipstad 2.