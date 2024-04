FCK tok en tidlig ledelse etter scoring ved Gift Ngongo. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Ekspederte straffe i mål

Ti minutter ut i andre omgang ble vondt til verre for Sunndal, da Tobias Schei Larssen doblet ledelsen for FCK. Etter 71 minutters spill fikk Sunndal straffe. Ivan Iyanga Ndjoli scoret fra straffemerket. Vegard Elias Lyche gjorde 3-1 fem minutter senere, og Alexander Olsen Normann satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for FCK. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Lyche (FCK G19) og I. Ndjoli (Sunndal G19) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Arnt Egil Ødegård dømte kampen.

2. mai er det ny kamp for FCK. Da møter de Rival. Sunndal skal måle krefter med Rival 8. mai.