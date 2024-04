Sofia Sunde Dybvik ga Sula/Langevåg ledelsen tidlig i kampen med sitt mål etter bare seks minutters spill, og samme spiller doblet ledelsen for Sula/Langevåg da hun satte inn 2-0 noen minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-0.

Sula / Langevåg var suverene i andre omgang

Fire minutter etter pause reduserte Hødd ved Lisa Marie Moldskred, og Mali Hegvik Øvrebø sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 et kvarter før full tid. Julie Strandman Larsen sendte Sula/Langevåg i ledelsen igjen rett etterpå, og etter 59 minutter scoret J. Larsen igjen da hun gjorde 4-2. Ett minutt senere var hattricket et faktum for Sofia Sunde Dybvik, og J. Larsen fikk sitt hattrick etter 62 minutters spill. Vertene rykket ytterligere ifra da Signe Lyngroth Tonheim økte ledelsen fem minutter senere, og etter 70 minutter la samme spiller på til 8-2 for Sula/Langevåg. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 8-2.

Sula / Langevåg leder serien

Etter onsdagens kamp er Sula/Langevåg serieleder på tabellen med fire poeng, mens Hødd er nummer fire med tre poeng.

Abubakar Abdullahi Ali var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sula/Langevåg spiller neste kamp mot Herd 22. april, mens Hødd prøver seg mot Blindheim to dager senere.