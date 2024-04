Et kvarter før sidebytte fikk Ørland straffespark. Jens Thoresen Singstad scoret 1-0-målet, og to minutter senere doblet Ørland ved Henning Nilsen. Jens Thoresen Singstad økte til 3-0 for Ørland etter 28 minutter, og Sigve Gjul satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Ørland. Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 5-0.

Målbonanza etter hvilen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte avstanden mellom lagene da Daniel Alexander Svenning Dahl satte inn 6-0, og like etterpå la samme spiller på til 7-0 for samme lag. Jonatan Menes Martinsen la på til 8-0 for samme lag etter 60 minutters spill, og Jørgen Berg Håbrekke økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 9-0 seks minutter senere. Samme lag økte ledelsen da Iver Aas satte ballen i nettet etter 68 minutter. Dermed var stillingen 10-0, og Dahl laget hattrick da han ordnet 11-0 rett etterpå. Da det var spilt en halv time i andre omgang, fullførte Jens Thoresen Singstad sitt hattrick, og Ørland-spilleren scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 13-0 to minutter senere. Seks minutter før slutt reduserte Nidelv 2/Utleira 2 ved Jonas Leander Høyem Nordbøe. Jens Thoresen Singstad scoret igjen da han gjorde 14-1 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 14-1.

Mye å se fram til neste runde

Hiermon Dawit Abrahale dømte kampen.

Nidelv 2/Utleira 2 spiller mot Rissa/Stadsbygd/Vanvik 21. april, mens Ørland spiller neste kamp mot Astor 2 1. mai.