Lawrence Litlehamar ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 28 minutter, men Arne Bjordal utlignet da han satte inn 1-1 etter 45 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Solid 2 / Trott 2 / Stord 3 sikret seieren

Solid 2/Trott 2/Stord 3 fikk et forsprang på nytt da Kjell Sverre Riise satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Marius Monsrud sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 72 minutter. Tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Magnus Lavik Losnegård satte inn 4-1 for Solid 2/Trott 2/Stord 3. fem minutter før slutt reduserte Torvastad 2 ved Magne Vikingstad. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Anders Nerhus Kristiansen (Solid 2/Trott 2/Stord 3) og Jon-Einar Vaage (Torvastad 2) fikk begge gult kort.

Solid 2 / Trott 2 / Stord 3 serieleder

Torvastad 2 har ikke tatt ett eneste poeng i år.

Etter tirsdagens kamp ligger Solid 2/Trott 2/Stord 3 på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Torvastad 2 er på tolvteplass med null poeng.

Diyaddin Tunc dømte oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Solid 2/Trott 2/Stord 3. Da møter de Skjold/Stegaberg 2. Torvastad 2 skal måle krefter med Kolnes 24. april.