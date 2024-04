Nicholas Morland Nettestad sendte Sotra 2 foran da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutter, men noen minutter før pause utlignet Mika Henriksen-Skjønhaug for Askøy 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Dro ifra

Sotra 2 tok ledelsen på nytt da Jakob Sætre Knutsen scoret ti minutter ut i andre omgang, men en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Slik spilles neste runde

Onur Gulcan dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Askøy 2 spiller neste kamp mot Sund 21. april, mens Sotra 2 spiller mot Sund 30. april.