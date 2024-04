Begge lag gikk målløse av banen midtveis. Dermed sto det 0-0 til pause.

Tok alle poengene

Nord tok ledelsen ved Kia Halvorsen Nesse fem minutter etter hvilen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-0 sju minutter senere. Emilie Landsverk Mikkelsen økte ledelsen for Nord da hun satte inn 3-0 etter 67 minutters spill. Rett etterpå reduserte Stord/Solid/Trott ved Ella Sætre Kismul. Helena Stange Bøe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Nord ni minutter før slutt. Kismul scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-4 fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Stord / Solid / Trott klatrer til niendeplass

Etter tirsdagens kamp er Stord/Solid/Trott på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Nord er nummer to med seks poeng.

Norbert Sendela var dommer i oppgjøret.

Stord/Solid/Trott spiller mot Rosendal 22. april, mens Nord spiller neste kamp mot Trott/Solid/Stord 15 dagen etter.