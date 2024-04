Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Sendt av banen

Sondre Soma Ersland sendte Trio i ledelsen etter 65 minutter, men Fredrik Strønen Skeie utlignet da han satte inn 1-1. Åsmund Eikeland Voster var uheldig og satte ballen i eget mål for Trio etter 77 minutters spill. Rett etterpå ble Trios Å. Voster sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort, og Henning Wold Gjelsvik satte ballen i mål tre minutter før slutt for Os 2 og sørget for at stillingen var 3-1. Jonas Hjertholm Rotnes økte ledelsen da han satte inn 4-1 tre minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-1.

Os 2s Benjamin Johansen Engevik, Aksel Fredriksen Lunde og Kristian Dymarczyk fikk gult kort. For Trio fikk Nikolai Bendiksen Mayer gult kort.

Tok over femteplassen

Trio har tapt to kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Os 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Trio ligger på ellevteplass med null poeng.

Benjamin Abedinovski var kampleder.

20. april er det ny kamp for Trio. Da møter de Smørås. Os 2 skal måle krefter med Varegg 22. april.